Paniz chiede a Taverna di dare una casa alla madre «con i 17mila euro dello stipendio» | VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Scontro dai toni altissimi Paniz- Taverna a Non è l’Arena. L’ex senatore di Forza Italia Maurizio Paniz e l’attuale vicepresidente del Senato del M5S Paola Taverna si sono confrontati in maniera molto accesa. L’oggetto del contendere erano i vitalizi e il ricorso presentato da 700 parlamentari contro la decisione di ricalcolare il contributo per i senatori. In una sorta di dibattito surreale su chi sia più privilegiato dell’altro, Paniz ha ricordato a Paola Taverna la vicenda della madre e del presunto alloggio all’interno di una casa popolare. LEGGI ANCHE > Paola Taverna attacca Salvini: «Sei tu a essere senza dignità» Paniz-Taverna, scontro sulla casa della madre della senatrice M5S «Invece di star qui a parlare di vitalizi – ha detto Paniz – perché non trova un alloggio a sua madre con i 17mila euro che prende da vicepresidente del ... giornalettismo

