Il governo non è mai stato così in bilico (Di lunedì 10 febbraio 2020) Matteo Renzi è determinato ad andare avanti e non molla di un millimetro nella battaglia sulla prescrizione. E avverte: se gli alleati di governo presenteranno il 'lodo Conte bis' sotto forma di emendamento al Milleproroghe o attraverso un decreto, Italia viva voterà contro. E se porranno la fiducia su uno dei due provvedimenti, allora i renziani presenteranno al Senato una mozione di sfiducia nei confronti del Guardasigilli Alfonso Bonafede. Per tutta la giornata si susseguono gli avvertimenti dei renziani al governo, che non è mai stato così in bilico dal giorno della sua nascita. Minacce che vengono rispedite al mittente da Pd e M5s: Renzi vuole sfiduciare Bonafede? Sappia che sarebbe una sfiducia a tutto l'esecutivo. La maggioranza è ai ferri corti, con Italia viva da una parte e l'asse composto da dem, pentastellati e Leu dall'altra e, ad ora, non si intravede via d'uscita: stando ... agi

AnnalisaChirico : Ma davvero qualcuno vorrebbe intervenire sul diritto penale con un emendamento al Milleproroghe? A me sembra ipotes… - LegaSalvini : ++ Salvini: “L’emergenza non è l’odio, ma la droga. Il ministro Lamorgese si dia una mossa. Adesso incontro più amb… - matteosalvinimi : la Lega non molla la presa, con la credibilità di chi, al governo, ha fermato i tagli ereditati dal Pd e finanziato… -