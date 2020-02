Diario di bordo dalla "nave Lazzaretto" (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Ho paura che la marea stia arrivando al suo picco. La speranza è che finalmente la parabola cominci a scendere e che i casi comincino a scemare fino ad azzerarsi. Anche questo, come per ogni dolore o avvenimento brutto deve fare il suo corso”. Scrive così Roberta, tra i 35 italiani a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera messa in quarantena per il coronavirus, ancora ferma nella baia di Yokohama, in Giappone. Parole affidate a Facebook, al Diario che la donna, di Pozzallo in provincia di Ragusa, scrive col nom de plume, “Allegra Viandante”. Il post è di stamattina, tra i passeggeri si è appena diffusa la notizia di 60 nuovi casi del virus arrivato dalla Cina. Il numero dei contagiati, dunque, è salito a 130. “Secondo il Japan Time altre 66 persone sono state infettate - scrive Roberta - aggiungendole alle 70 ... huffingtonpost

MonopoliTimes : Presentazione del libro di Eleonora Lorusso “NAVE VESPUCCI – DIARIO DI BORDO (RADIOFONICO) DALLA SIGNORA DEI MARI” - aoutlentilles : no raga sto ascoltando di nuovo diario di bordo e mi piace troppo voglio tornare in barca a vela pure se praticamen… - photodem98 : Diario di bordo: day one, p dovrei dire jour un ???? -