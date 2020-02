Comunità Ebraica: processo Stormfront, bene sentenza (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma – “Accogliamo con soddisfazione la sentenza del processo Stormfront in cui si ribadisce che l’odio antisemita nella rete non e’ un crimine che puo’ restare impunito. Non esistono zone franche per l’antisemitismo, ma pene severe da scontare. Il nostro piu’ sentito ringraziamento va al pm Luca Tescaroli, alla Procura di Roma, alla Magistratura e all’avvocato Cesare Gai che ci ha assistiti, perche’ in un momento delicato, in cui l’antisemitismo riemerge, hanno permesso di mandare un segnale forte a tutti i predicatori di odio antiebraico.” Lo dichiara in una nota la Comunita’ Ebraica di Roma. L'articolo Comunità Ebraica: processo Stormfront, bene sentenza proviene da RomaDailyNews. romadailynews

