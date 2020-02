Attentato in Nigeria, 30 morti in attacco jihadista (Di lunedì 10 febbraio 2020) Attentato in Nigeria. I militanti jihadista sono ritornati ad attaccare nella nazione. Almeno 30 persone sono morte. MAIDUGURI (Nigeria) – Nuovo Attentato in Nigeria. I militanti jihadisti nella serata di domenica 9 febbraio hanno attaccato un villaggio nei pressi di Maiduguri. Secondo le prime informazioni le vittime sono 30 ma il numero sembra essere destinato ad aumentare visto che altre persone sono state rapite. Attentato in Nigeria, diverse le vittime. Il portavoce: “Bambini e donne rapite” L’Attentato è stato confermato anche dalle autorità locali che hanno rivelato come “molti bambini e donne sono stati rapiti“. Si tratta di una zona dove il gruppo islamista di Boko Haram combatte con la bandiera dell’Isis. fonte foto https://www.facebook.com/ngpolice Al momento nessuna rivendicazioni ma le modalità fanno pensare ad un ... newsmondo

