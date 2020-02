Video/ Torino Sampdoria (1-3): highlights e gol. Quagliarella chiude il match al 79'! (Di domenica 9 febbraio 2020) Video Torino Sampdoria (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita, valida per la 23^ giornata della Serie A. Esordio amaro per Longo. ilsussidiario

c_appendino : Esserci, per dire da che parte sta #Torino #veniteciaprendere - emergenzavvf : Calarsi in un pozzo stretto e raggiungere una persona in profondità. Si tratta di una delicata manovra di salvatagg… - Tg3web : La Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, per combatterli a Torino sono scesi in campo anche i giovani… -