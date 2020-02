VIDEO Inter-Milan 2-2, il gol di Vecino. I nerazzurri completano la rimonta (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER LA RETE DELLO 0-1 DI ANTE REBIC Nel posticipo domenicale delle ore 20.45 della 23ma giornata della Serie A di calcio, l’Inter ha raggiunto il pari grazie alla rete di Vecino ad inizio ripresa. GOL Vecino Inter-Milan 2-2 THIS IS A PROPER DERBY 2-2 #MilanInter #InterMilan #DerbyMilano pic.twitter.com/ygz03wO9qX — SIMPLY SOCCER (@SimplySoccer99) February 9, 2020 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

