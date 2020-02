VIDEO Hellas Verona-Juventus 2-1: gol, sintesi, highlights. Cristiano Ronaldo show, Borini e Pazzini castigano la Signora (Di domenica 9 febbraio 2020) La Juventus è clamorosamente stata sconfitta dal Verona per 2-1 nell’anticipo della 23ma giornata della Serie A 2020 di calcio. I Campioni d’Italia sono usciti con le ossa rotte dallo Stadio Bentegodi e ora rischiano di essere agganciati dall’Inter in testa alla classifica, in caso di successo dei nerazzurri nel derby contro il Milan allora avremo due capoliste del nostro campionato. I bianconeri sono passati in vantaggio a metà del secondo tempo grazie a un gol di Cristiano Ronaldo, gli uomini di Maurizio Sarri sembravano avere in tasca la vittoria e invece hanno subito la spettacolare rimonta dei padroni di casa che hanno trionfato grazie alle reti di Borini e Pazzini. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ... oasport

