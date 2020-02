Sanremo 2020, Diletta Leotta canta Eminem in dialetto siciliano (Di domenica 9 febbraio 2020) Esibizione a sorpresa per Diletta Leotta durante la finale di Sanremo 2020: la co-conduttrice ha cantato e ballato sulle note di Eminem, con una rivisitazione in dialetto siciliano, con le parole di Ciuri Ciuri (ovvero “Fiori Fiori”). Il testo di Ciuri Ciuri Com’è picciotti? tutt’apposto? Ciuri ciuri (ciuri di tuttu l’annu) L’amuri ca (mi rasti ti lu tornu) Ciuri ciuri (ciuri di primavera) Si tu nun m’ami (io moru di pena) Nun cantu nè p’amuri (nè p’amanti) Ca nun mi passa mancu (pi la menti) Jè pi la donna mia (ca nun mi voli) Jè pi la donna mia (ca nun mi senti) U sicilianu sugnu e mi nni vantu Picchì la terra mia jè china china d’incantu Lu sole, le saline rici lu sbarcaturi “Su tutti cosi ca mi fannu strinciri lu cori” C’è lu giardinu in mezzu di lu mari Tutto intessuto fitto di limiuni e ciuri Tutti ... notizie

