Il futuro è qui

Fifa 20 SBC Sfida Stelle del futuro – Requisiti - Premi e soluzioni : Nuove sfide creazione rosa di Fifa 20 Ultimate Team disponibili! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i Premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quella "Sfida Stelle del Futuro" rilasciata in occasione dell'arrivo delle Future Stars Ricordiamo che in molti casi

Alvino - futuro Gattuso : "Si sta conquistando la fiducia di tutti - ma il Napoli non ha ancora deciso" : Alvino sul futuro di Gattuso ha detto che il tecnico sta conquistando la fiducia di tutti giorno dopo giorno, ma al momento il Napoli non ha ancora deciso

Alvino : “Gattuso? Il Napoli non ha ancora deciso il suo futuro. Si sta conquistando la fiducia di tutti” : A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino. Ha parlato anche del futuro di Gattuso con il Napoli. “Fortunatamente il Napoli è una società fredda, raramente ha deciso di pancia, ha deciso più di testa e le sue decisioni spesso le hanno dato ragione. Il discorso Gattuso viene osservato giorno dopo giorno. Rino conquista la sua permanenza giorno dopo giorno, per la sua voglia, le sue idee di calcio legate ...

Allan - un posto da titolare da riconquistare guardando al suo futuro! : Allan si prenota per una maglia da titolare, in attesa del futuro. Proseguono da mesi...

Il Fondo Strategico Italiano-CDP Equity. Strutture e futuro : Il “Fondo Strategico Italiano” nacque esattamente il 28 luglio 2011, con Giulio Tremonti, allora ministro dell’Economia; e con la collaborazione del direttore generale del Tesoro, Vittorio Grilli, sotto la presidenza di Cassa Depositi e Prestiti, allora espressa da Franco Bassanini, e infine con il sostegno dell’amministratore delegato, sempre allora, di CDP, Giovanni Gorno Tempini. Il FSI è stato, fin dall’inizio, come molti ma non come tutti ...

Claudia Gerini : "La politica mi appassiona e quindi non escludo - in futuro - di 'sfociare' in Parlamento" : Dal cinema al Parlamento: Claudia Gerini non lo esclude. "La politica mi appassiona e quindi non escludo, in futuro, di 'sfociare' in Parlamento.Vorrei restituire le fortune che ho avuto, le cose che ho imparato. Ma ora già è difficile conciliare i mestieri di attrice e di mamma…", ha dichiarato l'attrice al settimanale "Oggi". Su di lei, negli ultimi giorni, girava una voce: quella che la vedeva in lizza per occupare il seggio

Spal - Petagna : «Vittoria fondamentale. futuro? Qui sono felice» : L'attaccante della Spal Petagna ha analizzato la vittoria ottenuta contro l'Atalanta. E sul futuro: «Qui sono felice» Andrea Petagna ha parlato al termine della sfida contro l'Atalanta: «È stata una vittoria fondamentale. A Bergamo ho lasciato un pezzo di cuore e ringrazierò sempre questa società. Oggi dovevamo vincere, ora continuiamo così. Qualcosa in sospeso con l'Atalanta? Ho iniziato a segnare e sono

Il futuro inquieto dei cattolici : Un Foglio internazionale è curato da Giulio Meotti. Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere Annus horribilis, il 2019. Nel giorno di Natale, il cattolicesimo francese osa appena alzare la testa, dopo uno degli anni più difficili che questa

Tequila Works difende Google Stadia : "In futuro arriveranno delle feature che vi lasceranno di stucco" : In un'intervista con Gameindustry, Raul Rubio, CEO e direttore creativo di Tequila Works, ha voluto spendere alcune parole su Google Stadia, di come il suo titolo Gylt sia arrivato sulla piattaforma streaming e di quello che pensa sarà il futuro di questo servizio.Gylt, per chi non lo sapesse, è l'unico titolo esclusivo presente sulla piattaforma di Google, pertanto è rimasto sotto gli occhi di molti giocatori per parecchio tempo, compresi