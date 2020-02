Erdogan e la trappola turca (Di domenica 9 febbraio 2020) La Turchia è una delle più grandi incognite delle relazioni internazionali e la comunità degli analisti politici, e lo stesso mondo diplomatico occidentale, sembra ancora incapace di comprendere pienamente i piani di Recep Tayyip Erdogan. Si è discusso ampiamente della controversa scelta di Ankara di acquistare il sistema d’arma antiaereo S400 di produzione russa, ma a ciò non ha fatto seguito alcuna rottura traumatica con la Nato e neanche con l’Unione Europea e con gli Stati Uniti, come molti avevano previsto. Ugualmente false si sono rivelate le previsioni di chi credeva che stesse formandosi un’alleanza turco-russa, della quale l’affare S400 avrebbe simboleggiato la nascita, perché Ankara e Mosca sono più divise che mai, nonostante la collaborazione apparente e la campagna faziosa e martellante che le vorrebbe dipingere unite contro l’Occidente. In ... it.insideover

