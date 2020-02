Bollate, barricato in casa: si teme un gesto estremo. Chiuso il gas, evacuato il palazzo (Di domenica 9 febbraio 2020) Ha fatto uscire di casa la madre. Poi si è barricato dentro con il fratello. Si è temuto un gesto estremo a Bollate, così i carabinieri hanno fatto evacuare l’intero palazzo chiudendo la fornitura del gas. Alla fine hanno avuto la meglio facendosi aprire la porta solo dopo una lunga trattativa. Protagonista un 29enne di Bollate, già accusato di maltrattamenti in famiglia. Per questo ha l’obbligo di firma. Ieri pomeriggio dopo l’ennesima lite con la madre, l’ha fatta uscire. Lui si è barricato in casa con il fratello di un paio d’anni più piccolo. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Bollate, barricato in casa: si teme un gesto estremo. Chiuso il gas, evacuato il palazzo - - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Litiga con la madre e si barrica in casa: arrestato nel Milanese - SkyTG24 : Litiga con la madre e si barrica in casa: arrestato nel Milanese -