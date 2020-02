Alba Parietti attacca Selvaggia Lucarelli e difende Elettra Lamborghini (Di domenica 9 febbraio 2020) Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli hanno un passato condito da frecciatine social, litigate in tv e denunce. Oggi pomeriggio l’opinionista di Barbara d’Urso è tornata a punzecchiare la collega per il suo attacco ad Elettra Lamborghini, che non si è presentata a Domenica In. “Non vorrei ,essere oggi nei panni di @SelvaggiaLucarelli su @rai1official , le sue critiche veramente spietate irriverenti e provocatorie come nel suo stile , a tutti i cantanti e alle canzoni da @achilleidol a @albertourso official a @enriconigiotti hanno fatto saltare per aria la sala dell’Ariston. . È’ stata travolta dal difficilissimo e altrettanto spietato pubblico della sala della domenica di @domenicainrai Rai. Allergico da sempre alle critiche sui cantanti , reduci dalla gara , giuste o sbagliate che siano. Ma la cosa che più mi ha fatto impressione è che ha annunciato senza possibilità di ... bitchyf

