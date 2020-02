Televoto a Sanremo 2020, i numeri per votare da telefono fisso e cellulare (Di sabato 8 febbraio 2020) La finale di Sanremo 2020 eleggerà il vincitore della 70esima edizione del Festival. Ecco i numeri per votare i cantanti in gara: 894001 da telefono fisso, 4754751 per mandare un sms con il codice dell’artista. Si potranno esprimere al massimo 5 voti per sessione. fanpage

Ely_Skyward : RT @Lokiandroll: vincitore decretato alle 2:15 con i giornali che chiedono di saperlo in anteprima all'ora di chiusura del televoto (1:15)… - Oloucity : RT @Lokiandroll: vincitore decretato alle 2:15 con i giornali che chiedono di saperlo in anteprima all'ora di chiusura del televoto (1:15)… - AlatunaSkils : RT @Lokiandroll: vincitore decretato alle 2:15 con i giornali che chiedono di saperlo in anteprima all'ora di chiusura del televoto (1:15)… -