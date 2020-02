Real Madrid, Zidane: «Non esiste nessun caso Bale» (Di sabato 8 febbraio 2020) Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match contro l’Osasuna, di Gareth Bale Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Osasuna. Queste le parole del tecnico del Real Madrid sul presunto caso Gareth Bale. «E’ impossibile pensare di essere la massimo per 60-70 partite. A me importa che lui dia sempre tutto sul campo, poi ognuno può avere la propria idea. Bale? E’ qua e noi siamo felici dei giocatori che abbiamo. E’ un nostro giocatore e lotta per il posto come tutti gli altri. E il rinnovo non è un problema, ha un contratto e vuol restare. Nelle ultime convocazioni non c’era, ma conto su di lui. Io ci parlo spesso, sa che non era presente nelle ultime convocazioni perché devo fare delle scelte. Non dobbiamo trovare soluzioni al caso Bale perché non esiste un problema Bale» Leggi su ... calcionews24

