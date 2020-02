Prescrizione: Renzi, il pallino e il pallottoliere (Di sabato 8 febbraio 2020) “Se il presidente del Consiglio vuole che lasciamo, ci mettiamo un quarto d'ora”. Sulla Prescrizione, Matteo Renzi, continua a giocare d’azzardo. D’altronde, checchesenedica, sulla spinosa questione giustizia, proprio l’ex premier, sa di avere il pallino in mano. E a sentire un politico navigato come Pier Ferdinando Casini, che da trentasette anni sta in parlamento, qualcosa vorrà pur significare. "Renzi ha ottenuto sulla Prescrizione un risultato tutt'altro che insignificante. Non trascurerei di valorizzarlo", irrompe nel bel mezzo dello scontro nel governo, l’eterno democristiano eletto senatore nel Pd. Un risultato, quello di sfilarsi dall’accordo con Pd-M5s e LeU, e che ora gli permette di mettere qualche altro colpo in canna. “Per me - tuona Renzi - non ci sono i numeri in Parlamento per andare al muro contro muro. Se il Pd appoggia i Cinquestelle nella ricerca del muro contro ... ilfogliettone

