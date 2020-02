Il paradiso delle signore, GIORGIO LUPANO a Tv Soap: “Luciano è un personaggio d’altri tempi” (Di sabato 8 febbraio 2020) All’ultima edizione del Gala della fiction e del cinema di Castellammare di Stabia abbiamo incontrato GIORGIO LUPANO, che per il secondo anno interpreta Luciano Cattaneo a Il paradiso delle signore daily e che in questo periodo è anche in tournée con Sherlock Holmes, spettacolo teatrale di grande successo realizzato dalla Ginevra production di Gianluca Ramazzotti . GIORGIO, benvenuto su Tv Soap. Sei legato a Luciano? Tanto. Io lo chiamo Lucianone Cattaneo, però io e lui siamo molto diversi e questo fa parte un po’ del gioco dell’attore e del divertimento. Perché se facessimo sempre personaggi simili a noi sarebbe un po’ noioso, anche per il pubblico che vedrebbe sempre lo stesso personaggio. Chi è Luciano, veramente? È un personaggio di altri tempi, forse perché ha un forte senso morale e del dovere. E quindi è stato bello dare forma ai pensieri degli anni ... tvsoap

