Serie A, Roma-Bologna: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 7 febbraio 2020) Serie A, Roma-Bologna: probabili formazioni, pronostico e quote Roma-Bologna è il primo anticipo della 23esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto alle ore 20:45 di venerdì 7 febbraio presso lo Stadio Olimpico di Roma. La Roma, che adesso occupa la quinta posizione in classifica a 39 punti, è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Sassuolo per 4-2. Non delle settimane facili per i giallorossi, che nelle ultime cinque di campionato hanno raccolto una vittoria, un pari e tre sconfitte.Segui Termometro Politico su Google News Il Bologna è invece in decima posizione in classifica con 30 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Brescia per 2-1. I felsinei stanno crescendo e lo dimostrano gli ultimi risultati, che li hanno proiettati a ridosso della zona europea. La classifica aggiornata alla giornata 23 Le statistiche della ... termometropolitico

Gazzetta_it : #Roma Fonseca accusa: “Qui in Italia il metro arbitrale non è uguale per tutti” - CorSport : #Fonseca: 'In Serie A il metro di arbitraggio non è uguale per tutte le squadre' - repubblica : Roma, Fonseca: 'In Italia la linea arbitrale non è uguale per tutti' -