Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 13 Febbraio: temperature in aumento (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 13 Febbraio 2020. Oggi al Nord cielo generalmente sereno ovunque. In mattinata locali foschie in Pianura padana e nel pomeriggio locali addensamenti nuvolosi di nubi basse su Liguria. Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e cielo sgombro da nubi su tutte le regioni, in serata sulla Sardegna locali velature. Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti nuvolosi al mattino sui settori ionici. temperature: minime in diminuzione su Prealpi, aree costiere adriatiche centrosettentrionali, Puglia centromeridionale, Basilicata orientale, Calabria e isole maggiori, stazionarie in Pianura padana, in aumento sul resto del paese. Massime senza variazioni di rilievo in Pianura padana, in ... meteoweb.eu

