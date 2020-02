Come cambia l’Inter con Eriksen: Conte non vuole più andare sempre a 200 all’ora (Di venerdì 7 febbraio 2020) "Se non andiamo a 200 all'ora, siamo una squadra normale" diceva Conte dopo il pareggio di Lecce. L'arrivo di Eriksen, Young e Moses ha avuto immediate conseguenze a Udine. L'obiettivo è un'Inter più raccolta, per favorire anche un recupero più alto, e con un gioco più pensato. Serviranno però aggiustamenti difensivi. fanpage