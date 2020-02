Albano sta male: smetterà di cantare? «In cura da un medico francese» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nuovo imperdibile appuntamento con Verissimo, che torna domani, sabato 8 gennaio 2020, nel fortunato salotto televisivo di Silvia Toffanin. Ancora una volta ci saranno ospiti d’eccezione a partire dalle ore 16:00 su Canale 5. Albano Carrisi e la figlia Romina sono i due attesissimi ospiti della puntata di domani. Il cantante parlerà dei recenti problemi di salute che hanno rischiato di fargli abbandonare la musica: “Ho avuto problemi serissimi perché avevo un edema alle corde vocali. Grazie alle cure di un medico francese sono riuscito a cantare meglio di prima. Quando ho capito che avrei potuto continuare per me è stato un miracolo”. D’altra parte ci sara Romina Jr a raccontare della ritrovata serenità familiare, a seguito del memorabile show dei suoi genitori sul palco di Sanremo 2020. È stata proprio la figlia a presentare al pubblico della kermesse Al Bano e ... velvetgossip

