Virus Cina | da Cdm ok a proposta Conte su tavolo coordinamento

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – "Il Ministro della salute Roberto Speranza ha aggiornato il Consiglio dei ministri in merito alle misure precauzionali poste in atto in relazione all'emergenza dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità riguardo alla diffusione del CoronaVirus. Il Consiglio dei ministri ha, quindi, condiviso la proposta del Presidente Conte di istituire un tavolo di coordinamento per valutare gli effetti economici, culturali e sociali conseguenti alla diffusione del Virus". Si legge nella nota del Cdm.

