Uomini e Donne anticipazioni: Ida e Riccardo litigano ancora nel Trono Over (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano a Uomini e Donne: il nuovo scontro Un gradito ritorno colorerà la puntata del giovedì di Uomini e Donne. Ida Platano e Riccardo Guarnieri metteranno piede di nuovo nel Trono Over, a distanza di due mesi dal loro addio al programma. I fans della coppia possono tirare un sospiro di sollievo, Ida e Riccardo entreranno in studio mano nella mano, sfoggiando un sorriso che descriverà il momento felice che stanno vivendo. Qualcosa però finirà per turbare Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni di Uomini e Donne, lanciate da Wittytv, svelano infatti che il racconto di Ida Platano innervosirà il cavaliere di Taranto. “Perchè devo venire qua per litigare!”. Saranno queste le parole di Riccardo a UeD che continuerà a sottolineare come Ida racconti le cose a modo suo, travisando i fatti. L’ingresso della coppia nel Trono Over non sarà però ... lanostratv

