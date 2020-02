San Sebastiano al Vesuvio, taroccavano i contachilometri: due denunce (Di giovedì 6 febbraio 2020) San Sebastiano al Vesuvio: titolare e dipendente di una concessionaria denunciati dopo aver esposto per la vendita 10 auto con il contachilometri alterato. Tentata truffa del contachilometri nel Napoletano. I Carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno denunciato due persone per tentata truffa. Gli uomini – il titolare e il dipendente di una concessionaria auto – hanno esposto per la vendita 10 macchine con il contachilometri alterato. I Carabinieri hanno scoperto che il chilometraggio era inferiore a quello accertato durante l’ultima revisione: alcune auto riportavano delle variazioni di addirittura 150mila chilometri. L’attività è nata perché un Carabiniere, libero dal servizio, è andato proprio da quel concessionario per comprare un’auto ma si è insospettito. Sono scattati i controlli e i militari hanno trovato le dieci autovetture pronte per eventuali ... 2anews

