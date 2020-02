Open Arms, Giunta valuta il caso Salvini. Gasparri: “Più complesso della vicenda Gregoretti” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si è svolta oggi la prima seduta della Giunta per le immunità del Senato per valutare il caso Salvini. Gasparri, che ha illustrato oggi la richiesta dell'accusa, ha spiegato che questa vicenda è più complessa di quella della nave Gregoretti, ricordando che la Giunta "farà una valutazione di ordine giuridico e non di appartenenza politica". fanpage

