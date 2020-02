Docenti trasferiti, la Corte Europea li risarcisce dopo 20 anni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Con la condanna dello Stato Italiano da parte della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, si chiude una annosa questione che ha visto in prima linea la Flc Cgil di Caserta. Il ricorso coinvolgeva 20 cittadini italiani, di cui sei della provincia di Caserta seguiti dall’avvocato Pasquale Biondi, che a partire dal gennaio del 2000 venivano assunti direttamente dal MIUR dopo essere stati per anni personale degli enti locali. A tutti loro, però, non era stata riconosciuta la piena anzianità di servizio maturata fino a quel momento, con conseguenti ingenti danni economici e di progressione professionale. dopo i primi ricorsi alla giustizia nazionale complicati dopo l’intervento della legge finanziaria del 2006 che andava a modificare i processi in corso, peggiorando ulteriormente la questione, i lavoratori hanno deciso di rivolgersi ... anteprima24

