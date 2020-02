Dazi, Coldiretti: “Bene il fronte trasversale contro il riso della Cambogia” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Bene il fronte trasversale per il riso Made in Italy contro le importazioni a Dazio zero dalla Cambogia e dal Myanmar. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare l’iniziativa promossa dall’eurodeputato Paolo De Castro con 32 eurodeputati italiani al di forze politiche diverse che dopo le preoccupazioni e le sollecitazioni di Coldiretti hanno inviato una interrogazione prioritaria all’Esecutivo Ue affinché anche il riso rientri tra i prodotti che vedranno ristabilito il Dazio standard con i due paesi asiatici. La Commissione europea infatti dopo aver accertato ripetute violazioni di diritti umani, civili e del lavoro in Cambogia ha proposto di revocare le concessioni Eba (Dazio zero per tutte le importazioni nell’Ue salvo le armi) ad alcuni prodotti provenienti dal Paese asiatico, per assoggettarli a Dazio all’import. L’esecutivo UE, ... meteoweb.eu

