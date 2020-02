Sondaggi, la Lega ha perso 4 punti in 3 mesi ma è senza avversari. Italia Viva ai minimi. Tra i leader Berlusconi sorpassa Di Maio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Lega prima forza politica per distacco, ma al decimo ribasso di seguito da novembre. Fratelli d’Italia al quinto rialzo consecutivo e terzo partito al Centro e al Nord. Il M5s che nonostante la crisi resta la prima scelta degli elettori del Sud. Italia Viva che nel pieno della polemica sulla giustizia segna tra i suoi valori più bassi da quando esiste. E’ la cornice dei dati fondamentali del Sondaggio settimanale di Ixè per Cartabianca (Rai3) che, a differenza di altri istituti di rilevazione, non registra alcun effetto di rimbalzo favorevole al Pd dopo la vittoria delle Regionali in Emilia Romagna. Ixè, come Swg, sottolinea però il crollo dei Cinquestelle sulla scia della crisi punteggiata dalle dimissioni da capo politico di Luigi Di Maio e dai risultati deludenti in Emilia e Calabria. La Lega prima ma ha perso oltre 4 punti in 3 mesi Rimane di circa 8 punti la distanza ... ilfattoquotidiano

giuseppeva1 : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, Lega ha perso 4 punti in 3 mesi ma è senza avversari. Italia Viva quasi ai minimi. Tra i leader Berlusconi s… - MPenikas : FQ: Sondaggi, la Lega ha perso 4 punti in 3 mesi ma è senza avversari. Italia Viva ai minimi. Tra i leader Berlusc… - mistermeo : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, Lega ha perso 4 punti in 3 mesi ma è senza avversari. Italia Viva quasi ai minimi. Tra i leader Berlusconi s… -