Serie A "mangiallenatori": siamo a 11 in stagione, c'è anche Ancelotti

Ma gli allenatori italiani non erano i migliori del mondo? Non la pensano evidentemente così i presidenti italiani, che sono tornati alla vecchia moda dell'esonero compulsivo. Cellino sta proprio in queste ore procedendo con l'undicesimo cambio di panchina in Serie A, dopo appena 22 giornate. Un record europeo: La Ligue1 francese è a 5, la Liga spagnola a 7, la Bundesliga tedesca a 8, la Premier a 9. Il conto lo fa il Corriere della Sera, che sulla questione intervista anche Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori. "siamo tornati indietro di anni non c'è pazienza, non c'è programmazione, in estate i presidenti e i direttori assicurano la piena fiducia, poi alla prima difficoltà ti voltano le spalle. Il problema non è il livello degli allenatori, ma quello dei dirigenti". L'arrivo di Gattuso a Napoli – scrive il CorSera – al posto del ...

