Porto di Napoli, GdF sequestra tre tonnellate di rifiuti speciali: due denunce (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Porto di Napoli: la Guardia di Finanza ha sequestrato un container destinato al Burkina Faso (contenente oltre 3 tonnellate di rifiuti speciali). Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane, ha sequestrato, all’interno del Porto partenopeo, un container destinato al Burkina Faso contenente oltre 3 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi. In particolare, i finanzieri del II Gruppo, a seguito di una specifica attività di analisi di rischio, hanno scoperto balle di vestiti e scarpe, biciclette, televisori e frigoriferi rottamati, il tutto destinato all’esportazione in Africa. Al termine delle attività doganali sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria 2 cittadini africani, un 53enne della Costa d’Avorio e un 50enne del Ghana, per traffico illecito di rifiuti, falso ideologico e ricettazione. L’operazione conferma la ... 2anews

