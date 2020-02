Perché Gemma Galgani indossa un solo orecchino? Le parole (Di mercoledì 5 febbraio 2020) A Uomini e Donne Gemma Galgani è nota al pubblico per la sua cura negli outfit e nella scelta dei suoi gioielli, ma ai fan non è sfuggito un dettaglio: la dama è solita indossare sempre e solo un orecchino alla volta. Come mai? A svelarlo ci ha pensato lei stessa. Gemma Galgani: l’orecchino Da sempre a Uomini e Donne Gemma Galgani porta un solo orecchino, e anche quando il cavaliere Emanuele l’ha sorpresa regalandogliene un paio nuovi, la dama ha scelto d’indossarne solo uno. A spiegare il Perché della sua scelta c’ha pensato la stessa Gemma, spiegando che per via del microfono da lei indossato durante le registrazioni dello show sarebbe costretta a non portare l’altro orecchino per “evitare tentennamenti”. Fuori dallo studio di Uomini e Donne invece Gemma sarebbe solita portarli entrambi, e adora particolarmente quelli grandi e vistosi. La ... notizie

