Clima | Gennaio 2020 è stato il più caldo mai registrato in Europa

Clima: Gennaio 2020 è stato il più caldo mai registrato in Europa (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Copernicus Climate Change Service (C3S) conferma che a livello globale Gennaio 2020, alla pari di Gennaio 2016, è stato il più caldo mai registrato. In Europa, Gennaio è stato di 3.1°C più caldo rispetto ai mesi di Gennaio del periodo di riferimento e di 0,2°C più caldo rispetto a Gennaio 2007. Copernicus Climate Change Service (C3S) pubblica regolarmente ogni mese bollettini Climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria in superficie, della copertura di ghiaccio e delle variabili idrologiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo. Temperatura dell’aria in superficie del mese di Gennaio 2020: A livello globale, il mese di Gennaio è stato ... meteoweb.eu

