Bollate, annullato il concerto del neomelodico: “Le sue canzoni inneggiano la mafia” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) annullato il concerto di Niko Pandetta in programma in una pizzeria a Bollate. Oltre 40 associazioni, comitati e partiti politici si sono mobilitati per evitare l’esibizione e in queste ore sale la polemica in città. “Niko Pandetta è conosciuto per le sue inaccettabili esternazioni sulla mafia, dedicando canzoni ai detenuti sottoposti al regime carcerario duro, inneggiato all’omertà e al non essere infami”, sostengono le 40 associazioni che hanno firmato insieme una nota. “Affermazioni inaccettabili e che sono ben lontane dallo spirito di legalità, giustizia ed educazione al senso civico e alla cittadinanza attiva che la comunità Bollatese promuove”. su Il Notiziario. ilnotiziario

