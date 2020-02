Perché i bambini non ascoltano i genitori? Le 5 regole da seguire (Di martedì 4 febbraio 2020) Maternità | Perché i bambini non ascoltano i genitori? Ecco le 5 regole che ogni genitore deve seguire con il proprio figlio per ritrovare la serenità in famiglia Quante volte è capitato ai genitori di bambini piccoli che quest’ultimi non ascoltavano ciò che i genitori dicevano loro? Quasi sempre accade ed è frustrante ogni volta … L'articolo Perché i bambini non ascoltano i genitori? Le 5 regole da seguire è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

giusepperomano9 : @GoalItalia Manca solo 'perché nessuno pensa ai bambini?' -