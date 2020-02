Lione-Amiens, Ligue 1: probabili formazioni, pronostici (Di martedì 4 febbraio 2020) Lione-Amiens è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1, si gioca mercoledì alle 19: le ultime notizie sulle probabili formazioni, le statistiche, la diretta streaming e i pronostici. Lione – Amiens mercoledì ore 19:00 La sconfitta contro il Nizza ha interrotto un periodo positivo per il Lione che ha iniziato bene il 2020 e sta risalendo prepotentemente la classifica. Nonostante i numerosi infortuni, il nuovo allenatore Rudi Garcia sta facendo meglio del suo predecessore Sylvinho. In questa partita dovrà fronteggiare numerose assenze e così non potrà fare turnover nonostante il turno infrasettimanale. Mancheranno Léo Dubois, Youssouf Kone, Memphis Depay, Jeff Reine-Adélaïde e Oumar Solet oltre agli squalificati Marçal e Rafael. In dubbio anche le presenze del portiere titolare Anthony Lopes e di Martin Terrier. Tra i pali ci sarà ... ilveggente

sportnotizie24 : #Lione-#Amiens, le probabili formazioni: #Garcia cerca punti per l'Europa -