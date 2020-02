Coronavirus, il 17enne rimasto a Wuhan non è stato contagiato (Di martedì 4 febbraio 2020) Il 17enne rimasto a Wuhan non è stato contagiato dal Coronavirus. Ad annunciare la notizia è stata la Farnesina, che adesso sta cercando di organizzare il suo trasporto fuori dalla provincia focolaio. Il giovane sarebbe dovuto partire insieme agli altri 56 connazionali a bordo dell'aereo dell'Aeronautica militare atterrato ieri mattina all'aeroporto di Pratica di Mare.Non si è potuto imbarcare insieme agli altri italiani perché aveva 39 di febbre e si è pensato potesse essere stato contagiato. Fortunatamente, però, i test effettuati in ospedale hanno dato esito negativo. Il 17enne originario di Grado, in Cina nell'ambito di un programma di scambio culturale, ora si trova in un bed & breakfast di Wuhan accudito da due persone incaricate dall'ambasciata italiana.Al momento è ancora influenzato, ma il Ministero degli Esteri è già al lavoro per cercare una soluzione per farlo ... blogo

