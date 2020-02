Prezzi benzina, diesel e gpl: ribassi sulla rete carburanti (Di lunedì 3 febbraio 2020) ribassi sulla rete carburanti italiana: Eni nel fine settimana ha ridotto di 1 centesimo il prezzo del Gpl. Sul territorio proseguono i movimenti in discesa a valle degli ultimi interventi delle compagnie. Secondo l’elaborazione di “Quotidiano Energia” dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,576 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,574 a 1,592 euro/litro (no logo 1,562). Il prezzo medio praticato del diesel è invece a 1,467 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,467 a 1,484 euro/litro (no logo 1,453). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è a 1,717 euro/litro, con gli impianti che vanno da 1,673 a 1,790 euro/litro (no logo 1,612), mentre per il diesel la media è di 1,611 euro/litro, con i punti ... meteoweb.eu

EstebBeltramino : Benzina, prezzi in calo nei prossimi giorni #motori - sansalvonet : Benzina, prezzi in calo nei prossimi giorni - MultariGiovanni : Non tutti i mali vengono per nuocere #coronavirus -