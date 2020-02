L’husky scartata perché strabica: ma il suo sguardo è stupendo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono i nostri difetti a renderci unici e interessanti. Vale per gli uomini e anche per gli animali. Lo dimostra la storia di Jubilee, esemplare di Siberian husky con una particolarità: lo strabismo. Il suo sguardo insolito le ha portato molta sofferenza. L’allevatore che l’ha cresciuta ha deciso di abbandonarla perché nessuno la voleva. Sembrava troppo strana e la maggior parte delle persone si fermava a questo aspetto esteriore senza fermarsi per conoscerla davvero. Jubilee è finta alla Husky House, nel New Jersey, un centro di raccolta cani dedicato agli esemplari della sua razza. Qui è rimasta per 18 mesi. Nessuno la adottava perché il suo sguardo di continuo stupore pare spaventasse i bambini. In suo aiuto sono arrivati i social. Il centro ha messo le sue foto su Facebook con un messaggio scritto proprio da Jubilee. «Gli husky sono animali maestosi e non so perché il mio sguardo non ... vanityfair

