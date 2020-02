F1, possibile scambio di date tra il GP di Cina e di Russia per la questione ‘Coronavirus’? (Di lunedì 3 febbraio 2020) La questione ‘Coronavirus’ tiene banco in Cina e nel mondo. Sono tante le notizie relative al virus che sta creando non pochi problemi al viver quotidiano nella realtà asiatica e mondiale. Le cancellazioni di eventi sportivi nel territorio cinese sono all’ordine del giorno: l’ultima competizione in ordine di tempo è il GP di Formula E che avrebbe dovuto svolgersi il 21 marzo a Sanya. La paura però di un’epidemia ha suggerito agli organizzatori di non rischiare l’incolumità della collettività e dunque niente gara riservata alle monoposto elettriche. E per quanto concerne il GP di Cina di F1 del 19 aprile? Stando alle ultime indiscrezioni, si starebbe pensando a un rinvio e a uno scambio tra il weekend asiatico e quello in Russia. In buona sostanza, si potrebbe anticipare il fine settimana a Sochi e ritardare quello di Shanghai al 27 settembre per ... oasport

OA_Sport : F1, possibile scambio di date tra il GP di Cina e di Russia per la questione ‘Coronavirus’? - _neutrina : RT @giangoSGV: Lo scambio è chiaro ... Insisto : possibile che nessun magistrato abbia il coraggio di fare una “visita” a #Bankitalia… - letsbookorg : RT @StregadelVento: Un romanzo epistolare dei giorni nostri, un'amicizia che nasce dall'invio di una mail ad un indirizzo sbagliato. È poss… -