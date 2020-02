Dà fuoco ad una macchina e scappa a casa della nonna: arrestato un 18enne (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sofia Dinolfo Il giovane ha già alle spalle diversi precedenti di polizia, grazie alla testimonianza della vittima e alle immagini registrate dalle telecamere del luogo i carabinieri sono riusciti ad arrestarlo Ha appiccato il fuoco ad una macchina per darsi subito dopo alla fuga e trovare rifugio a casa della nonna. L’incendio è stato domato in tempo, lui scoperto dai carabinieri con un’indagine lampo, quindi tratto in arresto. Il delinquente in questione è un 18enne di Giarre, in provincia di Catania, luogo in cui è successo il fatto. L’episodio è accaduto a cavallo tra sabato e domenica notte. La vittima, un 20enne del posto, si è accorto che qualcuno aveva avvicinato la propria macchina, regolarmente parcheggiata su strada, per appiccare il fuoco e scappare subito dopo. Immediato l’allarme lanciato ai carabinieri della locale compagnia. Sul posto sono intervenuti i ... ilgiornale

