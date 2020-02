Coronavirus, l’assessore di Fratelli d’Italia a Codroipo: “Non stringete la mano, il contagio è virale. Usate il saluto romano” (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Non stringete la mano a nessuno, il contagio è letale. Usate il saluto romano, antivirus e antimicrobi”. E come firma tre faccine con la mascherina di protezione. Adesso la pubblicità fascista passa anche attraverso la paura del Coronavirus. La trovata di mettere questa scritta su Facebook (e su sfondo rigorosamente nero) è dell’assessore Andrea Nadalini, imprenditore, che nel comune di Codroipo si occupa di frazioni e protezione civile. La frase ha una sfumatura ironica, ma ciò non toglie che l’uscita dell’amministratore comunale, che fa parte di Fratelli d’Italia, abbia suscitato immediate reazioni. Infatti, è già stata ritirata. Il primo a prendere le distanze è il sindaco Fabio Marchetti, ex Alleanza Nazionale, poi eletto nelle liste del Pd, già assessore provinciale a Udine e giunto ora al secondo mandato di primo cittadino nel comune friulano: “Sono ... ilfattoquotidiano

