Chi è Valentina Dallari | la fidanzata di Junior Cally

Valentina Dallari è la fidanzata di Junior Cally, cantante in gara fra i Big di Sanremo. Star di Instagram e deejay, è conosciuta per aver rivestito il ruolo di tronista di Uomini e Donne. Alle spalle ha una battaglia durissima, ma vinta, contro l'anoressia, che ha raccontato con grande coraggio anche sui social. Classe 1993, Valentina è originaria di Bologna e sin da giovanissima ha avuto una grande passione per la moda e la musica. Nel 2015 è arrivata al successo grazie a Uomini e Donne dove ha scelto Andrea Melchiorre. La love story però è finita poco dopo aver lasciato gli studi di Maria De Filippi. In seguito la Dallari ha confessato su Instagram di avere dei disturbi alimentari ed è stata ricoverata in una clinica per circa 11 mesi, combattendo la battaglia contro l'anoressia. L'ex tronista in seguito ha raccontato la sua esperienza in un libro, Non mi sono mai ...

