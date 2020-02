Attentato a Londra, l’assalitore era Sudesh Amman. “Appena uscito dal carcere, aveva scontato metà della pena” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Era uscito di prigione solo pochi giorni fa ed era stato precedentemente notato dalle forze dell’ordine per una sorta di “fascinazione nei confronti dell’idea di morire in nome del terrorismo”. Questo il profilo di Sudesh Amman, 20 anni, l’Attentatore che ieri ha accoltellato tre persone a Streatham, sud di Londra, prima di essere ucciso dalla polizia. L’identità è stata resa nota dagli investigatori, come riporta la Bbc. Intanto, tutti i feriti sono considerati fuori pericolo. L’uomo era sotto sorveglianza della polizia al momento dell’attacco: era stato rilasciato dopo aver scontato metà della pena di reclusione di oltre tre anni cui era stato condannato per possesso e distribuzione di materiale estremistico. Rinchiuso in carcere all’età di 18 anni, era stato rilasciato ma considerato abbastanza a rischio da giustificare una sorveglianza speciale della polizia. Alle ... ilfattoquotidiano

