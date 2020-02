Quelli che il calcio – Diciassettesima puntata del 2 febbraio 2020 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. (Di domenica 2 febbraio 2020) Quelli che il calcio è rimasta l’unica certezza del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, ha saputo adeguarsi ai tempi, ottenendo dei buonissimi ascolti nella scorsa stagione. Oggi alle 14:00, il programma torna con la Diciassettesima puntata della sua ventisettesima edizione. Informazione, comicità e ironia per una … L'articolo Quelli che il calcio – Diciassettesima puntata del 2 febbraio 2020 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. unduetre

Mov5Stelle : Quando si dice 'la politica ha perso il contatto con la realtà'. Quelli che rendevano la pensione un miraggio, oggi… - matteorenzi : Se volete una politica che si basa sulle paure, quella non sarà mai Italia Viva. I nostri ideali sono quelli dell'a… - SirDistruggere : Adoro quelli che esultano per la chiusura dei voli dà e per la Cina, quando poi si può tranquillamente andare e ven… -