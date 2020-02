Ozzy Osbourne malato di Parkinson perderà la voce? (Di domenica 2 febbraio 2020) Ozzy Osbourne potrebbe perdere la voce a causa del morbo di Parkinson Ozzy Osbourne aveva fatto sperare tutti i suoi fan con l’annuncio del nuovo album Ordinary Man e del tour 2020, che farà tappa anche in Italia. Purtroppo, l’aggravarsi delle condizioni di salute dell’artista lo ha costretto a rivedere i suoi progetti. Osbourne, infatti, ha rivelato la drammatica realtà davanti ai microfoni di Good Morning America. “Soffro del morbo di Parkinson.” E così quello che avrebbe dovuto essere un addio alle scene in grande stile potrebbe subire una brusca frenata d’arresto. Perché l’ex frontman dei Black Sabbath, prima di affrontare il palco, dovrà affrontare la malattia che lo ha colpito senza preavviso. Tra i fan già da tempo serpeggiavano dubbi e inquietudini sullo stato di salute del cantante. E da quando Ozzy Osbourne ha rivelato le sue ... nonsolo.tv

