LIVE Udinese-Inter 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo in pareggio! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.33 Ottima prestazione a centrocampo dell’Udinese che domina su quello dell’Inter, nerazzurri male a centrocampo ma bene in difesa dove tengono senza particolari sforzi mentre in attacco Esposito e Lukaku non trovano le misure. A tra poco per il secondo tempo! 46′ Fine primo tempo, Udinese-Inter 0-0. 45′ Ci sarà un minuto di recupero. 43′ Molto arrabbiato Conte in panchina, cominciano a scaldarsi gli uomini in panchina. 41′ Cross di Moses per Vecino che viene anticipato dal portiere dell’Udinese. 39′ Soffre l’Inter che non riesce a difendere sugli esterni, mentre in zona centrale mantiene un discreto possesso. 37′ Sema supera Moses ancora una volta e mette in mezzo e Larsen di piatto per poco non trova il secondo palo, respinta di Young provvidenziale. 35′ Gran cross di ... oasport

