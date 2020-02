I vincitori mancati del Festival di Sanremo (Di domenica 2 febbraio 2020) "SOTTO CASA" DI MAX GAZZE' (Sanremo 2013)"SONO SOLO PAROLE" DI NOEMI (Sanremo 2012)"LA NOTTE" DI ARISA (Sanremo 2012)"ARRIVERA'" DI EMMA E I MODA' (Sanremo 2011)"CREDIMI ANCORA" DI MARCO MENGONI (Sanremo 2011)"PER TUTTA LA VITA" DI NOEMI (Sanremo 2010)"VIVI PER UN MIRACOLO" DEI GEMELLI DIVERSI (Sanremo 2010)"SVEGLIARSI LA MATTINA" DEGLI ZERO ASSOLUTO (Sanremo 2006)"RAGAZZA DI PERIFERIA" DI ANNA TANTANGELO (Sanremo 2005)7000 CAFFE' DI ALEX BRITTI (Sanremo 2003)"DIMMI COME..." DI ALEXIA (Sanremo 2002)"SALIRO'" DI DANIELE SILVESTRI (Sanremo 2002)"DI SOLE E D'AZZURRO" DI GIORGIA (Sanremo 2001)"NON DIRGLI MAI" DI GIGI D'ALESSIO (Sanremo 2000)"LA TERRA DEI CACHI" DI ELIO E LE STORIE TESE (Sanremo 1996)"CON TE PARTIRO'" DI ANDREA BOCELLI (Sanremo 1995)"STRANI AMORI" DI LAURA PAUSINI (Sanremo 1994)"SIAMO DONNE" DI SABRINA SALERNO E JO SQUILLO (Sanremo 1991)"VATTENE AMORE" DI AMEDEO MINGHI E ... vanityfair

