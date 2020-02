Totalmente nuda. Elisabetta Canalis osa ed è subito delirio: “Ci fai venire un infarto!” (Di sabato 1 febbraio 2020) L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ nonché modella ed attrice, Elisabetta Canalis, mette spesso in mostra sul suo profilo Instagram il suo meraviglioso fisico. In questi giorni si sta godendo del tutto delle spettacolari vacanze in Giappone, precisamente nella capitale Tokyo, e poco fa ha infiammato per l’ennesima volta la rete con uno scatto destinato a far discutere a lungo. La donna ha rischiato di far svenire tutti i suoi innumerevoli fan. La Canalis, famosa anche per aver recitato nella serie televisiva ‘Carabinieri’ e a ‘Love Bugs’, è felicemente sposata dal 2014 con il marito Brian Perri, un italo-americano che di lavoro fa il chirurgo. Da lui ha avuto anche una figlia, chiamata Skyler Eva. Lei e la sua famiglia vivono ormai stabilmente negli Stati Uniti, a Los Angeles. Ma, tornando alla foto, ciò che ha mostrato ... caffeinamagazine

lasFigaregna : Ieri mi sono sentita completamente nuda nonostante fossi totalmente vestita. - Cpbirichinami : La guardo che dorme.Nuda.Penso e ripenso ancora a pomeriggio quando mi sorprende: Stasera mi concedo a te totalment… - dedaIux : @gabrieleporri Quinto! Hanno comunque rilevato il suo tempo. Quella là mezza nuda che taglia il traguardo mi ha fat… -