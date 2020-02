Scocca: “Aperti al dialogo ma senza il gruppo Rinascita non si va da nessuna parte” (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPietrelcina (Bn) – “Apprendo in questi giorni che voci di corridoio dicono che si starebbe formando un nuovo gruppo civico di area progressista intorno al nome del Prof. Donato Faiella, che intenderebbe sfidare la compagine della lista “Il Faro” alle prossime elezioni amministrative. È senza dubbio positivo che inizino a smuoversi le coscienze rispetto alla gestione disastrosa del Sindaco Masone e siamo certamente aperti al dialogo per provare a costruire un’idea diversa di paese con chiunque ad oggi ritiene l’attuale sistema di gestione senza prospettive né politiche né economiche”. Inizia così il commento del consigliere di minoranza Alessio Scocca sui rumors che trapelano in vista delle prossime elezioni amministrative previste per il 2021, che continua: “Quel che è certo però è che il gruppo di minoranza Rinascita rappresenta il perno centrale di ... anteprima24

