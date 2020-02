Pordenone, trapper cacciato per due anni dalla città per un video (Di sabato 1 febbraio 2020) A Pordenone un trapper di 23 anni è stato cacciato dalla città per i prossimi due anni per aver girato dei video contro la Polizia, nei quali urina anche sui verbali. Si tratta dell’artista lombardo Jordan Jeffrey Baby. La decisione è stata presa dal questore Marco Odorisio che ha visionato i video pubblicati sui social. Jordan Jeffrey Baby è un trapper lombardo di 23 anni che ha girato un video nel quale salta e spunta su un’auto dei Carabinieri. Alcuni video pubblicati sui social dal cantante, il cui vero nome è Jordan Tinti, ritraevano la sua reazione quando una squadra della Volante, chiamata dai proprietari di un bed & breakfast dove alloggiava, è intervenuta. Aveva fatto entrare nella sua stanza un’altra persona, contro il regolamento. Una pattuglia era intervenuta e il ... bigodino

